Etude: Un jour de télétravail par semaine, le quota idéal au Luxembourg?

Étude : Un jour de télétravail par semaine, le quota idéal au Luxembourg?

Le baromètre 2022 sur les préférences des salariés au Luxembourg, réalisé par JLL, révèle mercredi que le travail hybride a atteint un niveau optimal en 2022, avec une moyenne d’un jour par semaine de télétravail. Si c’est nettement en dessous des moyennes de l’Allemagne (2,3 jours de télétravail par semaine) et de la France (1,4 jour par semaine), c’est un niveau qui satisfait les travailleurs du Luxembourg, selon les résultats exprimés par les personnes sondées.

Deux raisons expliquent cette différence. Les règles assouplies mises en place au Luxembourg pendant les différents épisodes de confinement ont facilité la notion de retour au bureau des salariés et le cadre fiscal a limité le télétravail des travailleurs frontaliers. «L’étude montre qu’au-delà de ce quota, il y a un décrochage. Cela a un impact sur la performance, le sentiment d’appartenance à l’entreprise et sur le sentiment d’isolement», explique Emma Rekik, qui a présenté les résultats de l’étude pour JLL.

«Le bureau ne peut pas disparaître»

Par ailleurs, 43% des travailleurs interrogés ont déclaré se sentir plus productifs en télétravail, quand 45% estimaient être autant productifs et 12% moins productifs. Seuls 39% des travailleurs sondés estiment que le bureau est le meilleur endroit pour travailler et 18% envisagent de démissionner au cours de l’année.