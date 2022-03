Tricia Helfer : «Un jour, j'ai reçu du sperme par la poste»

Le mannequin Tricia Helfer a révélé le cadeau le plus fou qu'un admirateur lui ait envoyé: du sperme par courrier.

Voilà une attention à laquelle elle ne s'attendait pas et dont elle se serait volontiers passée. Tricia Helfer a fait une révélation surprenante au sujet de cadeaux envoyés par ses fans. Le plus insolite: «J'ai reçu du sperme par la poste un jour», a-t-elle indiqué à Page Six.