Mondial 2022: Un jour noir pour les supporters du Portugal au Luxembourg

L’aigreur monte en flèche

«Le Maroc est très solide en défense et on doit absolument marquer le peu d’occasions que l’on se crée», nous confie, déçu, un supporter portugais à la pause. «Notre sélectionneur doit faire des changements directement. Le premier quart d’heure de reprise sera important». Stressés, tendus, on pianote frénétiquement sur les smartphones pour tenter de se calmer. «Cela me stresse, je vais regarder quelques stories sur Instagram».

Dès le début de la deuxième période, le coup franc très précis de Ziyech sème à nouveau le trouble dans les rangs portugais, alors que l’entrée au jeu de Cristiano Ronaldo réveille les ardeurs lusitaniennes. La nuit tombe sur Bertrange et les «Lions de l’Atlas» ne lâchent rien et continuent à se montrer dangereux en contre-attaque. Ce qui ne rassure absolument pas les fans du Portugal. La tête non cadrée de Gonçalo Ramos déclenche à son tour beaucoup d’aigreur, le Portugal n’y arrive pas! À l’heure de jeu, la tension monte encore d’un cran et on commence à se ronger les doigts. Un nouveau tir non cadré de Bruno Fernandes frustre encore plus le public local.