Foot/ Décès de Fernando Chalana : Un jour «très triste» pour le Benfica, «notre ''Génie'' est parti»

Fernando Chalana, ancien milieu offensif international portugais du Benfica Lisbonne également passé par les Girondins de Bordeaux, est décédé mercredi à l'âge de 63 ans, a annoncé le Benfica dans un communiqué. «Fernando Chalana, notre ''Pequeno Genial'' (petit génie, en portugais), est décédé ce mercredi 10 août», a indiqué le club lisboète. «C'est un jour très triste pour la nation benfiquista et pour tous les amoureux du football. Notre ''Génie'' est parti, l'un des plus grands et éternels symboles du club. Je veillerai à ce que la mémoire de Fernando Chalana soit toujours présente dans tous les Benfiquistas», a réagi le président du Benfica, Rui Costa, dans des déclarations à BenficaTV.