Qatar 2022 : Un journaliste américain décède lors de la victoire de l’Argentine

Le journaliste américain Grant Wahl est décédé, vraisemblablement après un malaise cardiaque, lors du match entre l’Argentine et les Pays-Bas vendredi.

Le joueur américain Jozy Altidore (gauche) avec Grant Wahl (droite), à New York, le 17 janvier 2017. AFP

Un journaliste sportif américain très connu, qui avait fait parler de lui récemment après sa détention au Qatar pour avoir porté un t-shirt arc-en-ciel, est décédé vendredi à Doha, ont annoncé son épouse et la Fédération américaine de football.

Grant Wahl, 48 ans, avait travaillé pour la célèbre revue Sports Illustrated en tant que spécialiste du football avant de rejoindre la chaîne CBS Sports en 2021. Il est décédé en assurant la couverture du quart de finale entre l’Argentine et les Pays-Bas. D’après la radio américaine NPR, il s’est effondré dans la tribune de presse alors que le match tirait à sa fin. Du personnel médical a pratiqué les gestes de premiers secours avant de l’emporter sur une civière. Selon le quotidien américain «The Wall Street Journal», Wahl a semble-t-il succombé à un malaise cardiaque.

«Sous le choc»

Grant Wahl était marié au docteur Celine Gounder, une spécialiste reconnue des maladies infectieuses qui est apparue à plusieurs reprises à la télévision pendant la pandémie de Covid-19. «Je suis complètement sous le choc», a-t-elle tweeté.

Le porte-parole du département d’État Ned Price a tweeté peu après: «Nous sommes profondément attristés d’apprendre le décès de Grant Wahl», ajoutant que les autorités américaines étaient «en communication étroite» avec sa famille. «Nous sommes en contact avec de hauts responsables qataris pour faire en sorte que les souhaits de sa famille soient exaucés aussi rapidement que possible», a ajouté Ned Price.

Le journaliste avait indiqué il y a quelques jours aux abonnés de sa lettre d’informations sur internet s’être rendu dans une clinique du centre des médias au Qatar «et ils ont dit que j’avais probablement une bronchite».

«Mon corps finit par me lâcher. Trois semaines avec peu de sommeil, beaucoup de stress et de travail peut avoir cet effet sur vous (…) J’ai pu sentir le haut de ma poitrine supporter un nouveau niveau de pression et d’inconfort», décrivait-il. Il avait précisé que la prise d’antibiotiques et «d’un puissant sirop antitussif» l’avait «fait se sentir un peu mieux au bout de quelques heures. Mais c’est toujours: No bueno».

«Grant avait fait du football l’œuvre de sa vie et nous sommes dévastés que sa brillante plume et lui ne soient plus parmi nous», a écrit la Fédération dans un communiqué, soulignant que «toute la famille du football aux États-Unis (avait) le cœur brisé» par son décès.

T-shirt arc-en-ciel

Grant Wahl avait été retenu le 21 novembre par du personnel de sécurité au Qatar parce que, avait-il expliqué sur Twitter, il portait un t-shirt arc-en-ciel au match entre les États-Unis et le Pays de Galles, pour apporter son soutien aux droits LGBT+. Les relations homosexuelles sont criminalisées au Qatar.

Il avait intégré en 1996 la rédaction de Sports Illustrated --à l’époque numéro un aux États-Unis des publications sportives-- pour écrire sur le football. Il y est resté jusqu’en 2020 et a commencé à travailler chez CBS Sports l’année suivante. L’annonce de son décès a suscité de nombreuses réactions dans le monde.

«Les fans de football et de journalisme de la plus grande qualité savaient que l’on pouvait compter sur Grant pour offrir des histoires perspicaces et palpitantes au sujet de ce sport et ses plus grands protagonistes: équipes, joueurs, entraîneurs et toutes ces personnes qui font du football un sport à part», a relevé US Soccer.