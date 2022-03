Polémique en France : Un journaliste appelle au meurtre de Dieudonné

Alors que la France se déchire depuis des semaines à propos de l'humoriste, un célèbre chroniqueur a donné, en direct à la radio, sa solution pour le faire taire définitivement.

«Il n'y a pas de pitié pour ça! Ce type, sa mort par un peloton d'exécution de soldats me réjouirait profondément», a déclaré Philippe Tesson, le 9 janvier dernier, dans l'émission «Accords/désaccords» sur Radio Classique, animée par Guillaume Durand, rapportent ces jours plusieurs médias français. Alors que l'un des invités a tenté de modérer les propos du chroniqueur en déclarant que les Français étaient contre la peine de mort, ce dernier a continué sur sa lancée. «Pour moi, c’est une bête immonde donc on le supprime, c’est tout… Je signe et je persiste».