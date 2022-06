Brésil : Un journaliste britannique et un expert disparaissent en Amazonie

Le journaliste britannique Dom Phillips et Bruno Araujo Pereira, spécialiste reconnu des peuples indigènes, n’ont plus été vus depuis dimanche matin en Amazonie.

Dom Phillips, au Brésil, le 14 novembre 2019. AFP

Un journaliste britannique et un spécialiste brésilien des peuples autochtones, qui avaient reçu des menaces, ont disparu dans une région reculée d’Amazonie, ont annoncé lundi les autorités et des groupes de défense des droits indigènes. Le journaliste indépendant Dom Phillips, 57 ans, a disparu alors qu’il faisait des recherches pour un livre dans la Vallée de Javari, en compagnie de Bruno Araujo Pereira, spécialiste reconnu des peuples indigènes, a rapporté The Guardian auquel Phillips collabore régulièrement. Les deux hommes n’ont plus été vus depuis dimanche matin.

Située dans le sud-ouest de l’Amazonie, non loin du Pérou, la Vallée de Javari est très difficile d’accès et abrite des tribus dont une vingtaine sont totalement isolées. Cette région connaît une escalade de la violence armée en raison de la présence de mineurs, orpailleurs ou chasseurs clandestins. De premières recherches menées par des indigènes «avec une excellente connaissance de la région» n’ont rien donné, ont dit l’Union des organisations indigènes de la Vallée Javari (Univaja) et l’Observatoire pour les droits humains des peuples indigènes isolés et récemment contactés (OPI).

Opération de recherches

Le parquet a annoncé que la police avait été chargée d’une opération de recherches, sous la direction de la Marine, tandis que ces disparitions suscitaient toute la journée beaucoup d’émotion au Brésil et sur les réseaux sociaux. «Nous implorons les autorités brésiliennes d’envoyer la garde nationale, la police fédérale et toutes les forces à leur disposition pour retrouver notre cher Dom», a écrit sur Twitter Paul Sherwood, compagnon de la sœur de Phillips. «Il aime le Brésil et a consacré sa carrière à la forêt amazonienne». L’association de la presse étrangère au Brésil, l’Acie, a exprimé «sa préoccupation extrême» et demandé aux autorités d’agir «immédiatement».

L’ex-président Lula, favori de l’élection d’octobre, a souhaité que les deux hommes «soient sains et saufs et retrouvés rapidement». Ils avaient «reçu des menaces sur le terrain la semaine (précédant) leur disparition», ont révélé dans un communiqué l’Univaja et l’OPI. Ces dernières n’ont pas précisé le type de menaces reçues, mais Bruno Araujo Pereira, fin connaisseur de la région et qui a longtemps travaillé à la Funai, un organisme gouvernemental chargé des peuples autochtones, a régulièrement fait l’objet de menaces de la part d’exploitants forestiers et miniers clandestins convoitant des terres indigènes.