Football: Un journaliste fond en larmes au moment d’interviewer Messi

Le journaliste argentin Pablo Giralt, qui a interviewé Lionel Messi chez lui, a été rattrapé par l'émotion, incapable de poursuivre la conversation pendant un moment. La réaction de La Pulga est très touchante et témoigne de son humilité. Quand on rencontre son idole, il est difficile de garder son sang-froid. Et cela même lorsqu'on est un journaliste reconnu dans le milieu.