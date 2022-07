Polémique : Un journaliste israélien brave l'interdit et s'infiltre à La Mecque

Dans sa vidéo de 10 minutes, le journaliste israélien est vu en train de se rendre sur le Mont Arafat, étape essentielle et sacrée dans le cadre du pèlerinage à La Mecque. Il reconnait lui-même que ce qu'il est en train de faire est interdit, soulignant que le lieu où il se trouve est «un endroit interdit aux non-musulmans» et ajoutant «je suis le premier journaliste israélien ici à faire une vidéo et en hébreu».