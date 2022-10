Birmanie : Un journaliste japonais condamné à dix ans de prison

Il est le cinquième journaliste étranger depuis le coup d’État du 1er février 2021 à avoir été arrêté par la junte, après les Américains Danny Fenster et Nathan Maung, le Polonais Robert Bociaga et le Japonais Yuki Kitazumi, qui ont tous fini par être libérés et expulsés. Dans un décompte arrêté au 31 mars, 122 journalistes ont été arrêtés depuis le coup d’État de février 2021, et 48 sont toujours détenus, selon Reporting ASEAN. Seule la Chine a mis en prison plus de journalistes que la Birmanie en année 2021, selon le Comité de protection des journalistes (CPJ). Depuis le putsch qui a fait basculer le pays dans le chaos, plus de 2 200 civils ont été tués par les forces de sécurité et plus de 15 000 arrêtés, selon une ONG locale.