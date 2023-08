Liberté de la presse: Un journaliste turc sommé par SMS de retourner en prison

Emprisonné, libéré sous caution, réincarcéré, relâché et finalement convoqué par SMS: le journaliste turc Baris Pehlivan est sommé de regagner sa prison pour la cinquième fois par la justice, qui le poursuit depuis 2020. Le ministère turc de la Justice l'a informé par un message sur son téléphone, le 2 août, qu'il devait se présenter «d'ici au 15 août» au centre de détention de Marmara, où sont détenus beaucoup d'opposants.

Baris Pehlivan et six autres journalistes ont été condamnés en 2021, à trois ans et neuf mois de prison pour violation de la loi sur les services secrets. Ils avaient rapporté la mort d'un officier du renseignement turc en Libye. Ce décès n'a jamais été démenti par les autorités turques. Le 15 mai dernier, Pehlivan a bénéficié d'une libération conditionnelle, puis été renvoyé en prison une journée, en raison de multiples procédures ouvertes contre lui.