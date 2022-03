Un joyau bientôt aux enchères

La société de vente aux enchères Christie’s va mettre en vente le 21 octobre un diamant de 32,01 carats provenant de la succession de Leonore Annenberg, collectionneuse et mécène. Estimé entre 3 et 5 millions de dollars (soit 2 à 3,5 millions d'euros), le joyau entre dans la catégorie des plus belles pierres précieuses proposées sur le marché public ces dernières années.