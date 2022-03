Aux Etats-Unis – Un juge bloque la réforme Obama sur l'immigration

Aux États-Unis : Un juge bloque la réforme Obama sur l'immigration

Un juge du Texas a suspendu l'application du projet de réforme voulue par le président américain pour régulariser plusieurs millions d'étrangers vivant sans papiers aux États-Unis.

La décision d'un tribunal texan fait suite à une plainte de 26 États conduits par le Texas et son gouverneur républicain Greg Abbott.

La décision d'un tribunal texan fait suite à une plainte de l'État du Texas et de 25 autres gouverneurs républicains et attorneys généraux. Les 26 États, conduits par le Texas et par son gouverneur républicain Greg Abbott, ont engagé des poursuites judiciaires contre l'administration démocrate en affirmant que Barack Obama avait outrepassé les limites de ses pouvoirs constitutionnels.