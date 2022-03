Etats-Unis – Un juge décide que Trump doit témoigner

États-Unis : Un juge décide que Trump doit témoigner

La justice américaine a estimé que l’ancien président Donald Trump devait bel et bien s’expliquer sur ses pratiques fiscales.

Un juge new-yorkais a décidé, jeudi, que Donald Trump et deux de ses enfants, Donald Trump Jr. et Ivanka, devaient témoigner dans le cadre de l’enquête civile sur les pratiques fiscales de son groupe menée par la procureure de l’État de New York. Après une audience par visioconférence, le juge a rejeté la requête du camp Trump de faire annuler la demande de témoignage qui émanait de la procureure Letitia James.