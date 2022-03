Un kangourou s'invite dans leur lit

Un Suisse et sa famille installés en Australie ont eu le droit à un violent réveil lorsqu'un kangourou a sauté à pieds joints sur leur lit après avoir fait irruption par la fenêtre.

"Au départ, j'étais à moitié endormi et je me suis dit: «c'est un ninja complètement cinglé qui est entré par la fenêtre»", a raconté Beat Ettlin. Le marsupial, "reniflé" dimanche matin par le chien de la maison, a fait un bond de trois mètres pour atterrir dans la chambre à coucher où se trouvaient M. Ettlin, sa compagne Verity Beman et leur fille de 9 ans, Beatrix.