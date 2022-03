Réseaux sociaux : Un lecteur sur quatre a déjà publié sous la colère

LUXEMBOURG - Sur les réseaux sociaux, nos lecteurs estiment maîtriser ce qu'ils publient et les conséquences, selon les résultats de notre enquête en ligne.

Publier sous le coup de la colère... ou de l'alcool

Mais n'allez pas dire que tous maîtrisent totalement ce qu'ils publient sur les réseaux sociaux. Plus d'une personne sur dix a déjà posté une publication sous l'influence de l'alcool et une sur quatre sous le coup de la colère. «Une publication postée sans réfléchir a eu une incidence sur ma vie de couple», confie un lecteur. Un autre glisse avoir déjà «plusieurs fois effacé une publication par peur de provoquer des tensions» dans sa famille.

22% des sondés avouent ne pas vraiment savoir qui a accès à leurs publications. «J'ai supprimé ma photo de profil, elle était encore visible sur Internet», témoigne un participant à l'enquête. Par prudence, 55,5% des gens font donc régulièrement le ménage sur leur compte. Les réseaux sociaux fidèles à ce que l'on est? 25,2% des gens estiment y apparaître tel qu'ils sont dans la vie, avec les bons et mauvais côtés. Plus encore, 26,5%, disent pourtant se servir de Facebook et consorts pour donner la meilleure image possible d'eux-mêmes et leur quotidien.