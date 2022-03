Un Lego géant s'échoue sur la plage

L’apparition inattendue d’une figurine bodybuldée de la célèbre marque de jouet sur une plage anglaise suscite la curiosité des visiteurs et des habitants.

Du haut de ses 1,8 mètre, le bonhomme de couleur bleu, jaune et rouge porte l’inscription «No Real Than You Are». (Pas aussi réel que vous). Le naufragé est un «minifig», un petit homme Lego aux nombreuses déclinaisons, mais à l’échelle 50/1.