Alerte au Pakistan : Un léopard de compagnie s'échappe et blesse quatre personnes

«D'après nos premières constatations, c'est un animal de compagnie et pas du tout un animal vivant à l'état sauvage. Mais il a peur et n'arrête pas de rugir», a déclaré à l'AFP le directeur du comité de protection de la faune d'Islamabad, Tariq Bangash. Le Pakistan a interdit l'an passé l'importation d'animaux exotiques - dont les félins -, auparavant facilitée par une législation laxiste.

Quatre blessés légers

Les grands félins, perçus comme des symboles de richesse et de puissance, ont particulièrement la cote auprès de l'élite dorée pakistanaise. Le léopard, âgé de deux à trois ans, a blessé légèrement quatre personnes avant d'être capturé et placé dans l'ancien zoo de la capitale, qui avaient dû fermer ses portes fin 2020 car les animaux y étaient maltraités. Il s'y trouve désormais en compagnie d'un ours noir, d'un tigre et de plusieurs singes, autant d'animaux domestiqués secourus par les services de la faune ces derniers mois.