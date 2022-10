Halloween au Luxembourg: Un lien entre crèches grâce à un concours de citrouilles

«Le ministère nous demande de faire des partenariats avec différents métiers. On rencontre plein de professionnels différents mais jamais d'éducatrices. On a décidé de trouver une occasion pour nous rencontrer. C'est là que l'idée du concours nous est venue», explique Élodie, éducatrice dans le groupe des grands.

«On veut lancer la tradition»

Comme elle, une quinzaine de crèches ont joué le jeu. Ces prochains jours, les parents, les intervenants et les enfants de NS Kids à Belvaux voteront pour la citrouille la plus terrifiante. La crèche gagnante organisera le concours l'an prochain en plus d'avoir une récompense. Les deuxième et troisième recevront également un prix. «On veut lancer la tradition pour créer ce lien entre les crèches», conclut Cindy, éducatrice référente.