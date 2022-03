Angleterre : Un lieu de tournage de «Peaky Blinders» ravagé par les flammes

Une ancienne usine textile, utilisée comme décor dans la série de la BBC ainsi que dans «Downton Abbey», a été presque entièrement détruite par un incendie.

Les moulins Dalton, situés dans le Yorkshire de l’ouest, en Angleterre, ont été la proie des flammes jeudi 3 mars 2022. Cette ancienne usine textile est principalement connue pour avoir servi de décor aux séries britanniques «Peaky Blinders» – dont l’actrice Helen McCroy est décédée en avril 2021 – et «Downton Abbey».

D’après les informations de la BBC, les pompiers ont été appelés sur les lieux peu avant midi. Au total, plus d’une centaine de soldats du feu ont été envoyés sur place pour combattre les flammes qui étaient visibles loin à la ronde. En fin d’après-midi, selon plusieurs témoins ayant partagé des photos et des vidéos sur Twitter, l’incendie avait été maîtrisé. L’intérieur du complexe aurait été totalement détruit. Les causes du sinistre ne sont pas encore connues.