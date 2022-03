Anniversaire au Luxembourg – Un livre de 250 pages pour célébrer les 75 ans des CFL

À travers près de 250 pages brillamment illustrées et riches en témoignages, les CFL marquent un nouveau grand coup dans le cadre du 75e anniversaire de l’entreprise créée en 1946 et qui poursuit une série de belles célébrations depuis 2021. Grâce à des objets, des photos, des cartes postales, des dizaines de cheminots ont partagé des témoignages et des centaines de documents personnels. Selon les CFL, ce bel ouvrage devrait intéresser les connaisseurs et les lecteurs non spécialistes.