Au Luxembourg: Un livre pour sensibiliser les plus jeunes à l’égalité hommes-femmes

LUXEMBOURG – L’égalité des genres et l’histoire du droit des femmes, au Luxembourg, sont racontées aux enfants à travers le livre «Le coffre magique», projet porté par le gouvernement.

Un livre pour sensibiliser les plus jeunes à l'égalité hommes-femmes

«Et tu crois que le journal engagera une femme? Sinon juste pour rédiger des recettes de cuisine. Et qui va me servir ma soupe, le soir quand je reviens de l’usine?», lance Mireille Weiten-de Waha devant une quarantaine d’enfants d’une école de Niederanven. L’auteure luxembourgeoise lit à voix haute l’histoire de Flinn et Flora, deux renardeaux qui apprennent, grâce à leur grand-mère, l’histoire du mouvement des femmes au Luxembourg.

Le livre, intitulé «Le coffre magique» («D'Zaubertru» en luxembourgeois), écrit par Nadine Schirtz et illustré par Marco Weiten, s’adresse aux jeunes de 9 à 12 ans et retrace les grandes dates de l’histoire de la société luxembourgeoise, de l’instauration du droit de vote des femmes, en 1919, à aujourd’hui. Une vingtaine de pages qui s'appuient sur le travail de l'historienne Renée Wagener.

«Cette initiative vise a informer et sensibiliser les jeunes générations à la thématique de l’égalité», explique Taina Bofferding, ministre de l’Égalité entre les femmes et les hommes. «L’égalité existe sur le papier, mais pas toujours dans la société. Nous voulons nous assurer que les jeunes n’oublient pas les acquis de leurs aînés et connaissent les moments clés de l'histoire de leur société», ajoute Nadine Schirtz, l'auteure.

Publié en environ 1 000 exemplaires, en français et en luxembourgeois, l’ouvrage sera à disposition des enseignants, mais également des maisons relais. Le ministère organisera également des ateliers de lecture interactive auxquels les classes seront invitées, et où les jeunes élèves seront mis à contribution. Si la première édition du livre n'est disponible qu'en langues luxembourgeoise et française, des traductions dans d'autres langues seront prochainement proposées.