Problème récurrent : Un logement étudiant pour le prix d'un parking

LUXEMBOURG - L'Uni offre 428

logements. 102 étudiants sont sur liste d'attente. On ne sait pas où dorment les 4 500 autres.

L'Université propose des logements à ses étudiants, mais ne connaît pas la demande réelle au Luxembourg. Pour cette rentrée, une quarantaine de nouvelles chambres à Esch et Luxembourg sont disponibles. À ce rythme, 12% des étudiants seront logés dans 600 logements en automne 2013.

«L'Uni a fait de gros progrès, estime Gilberto Fernandes, représentant des étudiants de l'Uni (LUS). Mais à 390 euros le loyer moyen, on souhaiterait des chambres moins chères, avec un standing moins élevé». Une demande utopique pour Marc Rousseau, coordinateur des logements à l'Uni.

En l'absence de subventions, l'Uni loue sur le marché, paye propriétaires, charges, Internet, meubles et deux mois de vacances en été. «Même si le logement reste cher par rapport à un budget d'étudiant ou à une chambre à Metz, il faut rester réaliste. On loue au prix d'un parking à Luxembourg». Et les 4 500 autres étudiants inscrits?