Communales au Luxembourg: Un long dimanche commencé bien avant 8h pour Jean-Paul Messerig

Avec la bonhomie du personnage parfaitement rodé aux opérations électorales, Jean-Paul Messerig, président des bureaux électoraux de Wiltz, dirige la manœuvre dans l'antre de l'école Millermoaler. «Aucun souci n'est à déplorer depuis ce matin», souffle-t-il entre deux poignées de main amicales aux électeurs amis. «Si une personne a oublié de se munir de sa convocation, pas de stress, nous disposons des listes et la redirigeons vers le bureau ad hoc. Tout le monde peut voter, bien sûr».

Et pourtant, la croissance de la population est telle à Wiltz, couplée à l'ouverture du vote aux résidents non luxembourgeois, que «nous avons été obligés d'ouvrir un sixième bureau, cette fois, pour accueillir les quelque 3 700-3 800 électeurs et électrices».