: Un loup formellement identifié dans le nord du Luxembourg

WINCRANGE – L'animal aperçu fin janvier près de Clervaux par une promeneuse était bien un loup, révèlent vendredi des analyses effectuées en Allemagne par l'Administration de la nature et des forêts (ANF).

Les résultats des analyses sont formels. L'animal croisé le 23 janvier par une promeneuse à Troine, près de Wincrange, dans le canton de Clervaux, était bien un loup. C'est l'Administration de la nature et des forêts (ANF) qui l'annonce, mercredi, après les analyses ADN d'un laboratoire allemand, effectuées sur une touffe de poils retrouvée sur les lieux.

Il s'agit d'un loup mâle d'Europe centrale présent entre la Pologne et la Basse-Saxe. Des loups de cette espèce ont récemment été localisés en Belgique, aux Pays-Bas et en Rhénanie-Palatinat (Allemagne). L'ANF précise que ce loup repéré près de Wincrange vient d'Allemagne et a pu être précisément identifié grâce à son ADN.