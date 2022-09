Un loup rôde à moins de 30 km du Luxembourg

KORA & C. Spadin

Un loup a été aperçu à plusieurs reprises ces dernières semaines dans la région d'Étalle, dans la province belge de Luxembourg. Des experts de Wallonie l'auraient confirmé sur la base d'analyses génétiques, annonce ce vendredi l'Administration luxembourgeoise de la nature et des forêts (ANF). En raison de la proximité du Grand-Duché, il est possible que l'animal rôde également dans le pays. «Les prochaines semaines montreront si et combien de temps le loup continuera à séjourner dans cette région», ajoute l'administration.