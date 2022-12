Au Luxembourg : Un loup rode «probablement» autour de Troisvierges

Un loup est-il présent dans le secteur de Troisvierges? C'est «probable», selon un communiqué de l'Administration de la nature et des forêts (ANF) tombé mardi soir, même si les analyses ne permettent pas de l'affirmer à 100%. Un mouton a été retrouvé mort dans un pâturage du secteur, raconte le communiqué. Il avait été visiblement tué par un prédateur.

Des experts de l'Administration de la nature et des forêts ont analysé la dépouille et n'ont pu exclure que le loup se soit nourri du mouton. L'analyse génétique n'a pu être très concluante. En effet, la carcasse du mouton est restée sous la pluie pendant deux jours et des renards sont venus prendre leur part sur la bête, contaminant donc les preuves génétiques.