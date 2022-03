Circulation : Un lundi un peu plus chargé sur les routes

LUXEMBOURG – Si ce n’est pas encore les gros bouchons aux abords de la capitale, ce lundi, les routes sont plus encombrées que la semaine dernière.

Comme L’essentiel, vous êtes nombreux à faire votre rentrée ce lundi 30 août et du coup, l’Automobile Club du Luxembourg (ACL) confirme que le trafic est plus dense. «Ce n’est pas les bouchons habituels, il faudra attendre le 15 septembre et la rentrée des classes mais on constate que le trafic est plus important», souligne Roland Kalte, de l’ACL.