Conflit - Un Luxembourgeois a décidé de rester en Ukraine

Les citoyens luxembourgeois sont plus nombreux, en revanche, en Russie. Selon le Registre national des personnes physiques, 31 ressortissants y avaient une adresse enregistrée au 31 décembre 2021, et sept citoyens ou résidents luxembourgeois ont annoncé séjourner actuellement en Russie sur la plateforme «Lëtzebuerger am Ausland (LamA)». Ce nombre pourrait être plus élevé, étant donné que l'inscription sur cette plateforme n'est pas obligatoire.