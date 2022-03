Président du GLAE : Un Luxembourgeois bientôt dans l'espace?

LUXEMBOURG - Yves Elsen, le président du Groupement luxembourgeois de l'aéronautique et de l'espace (GLAE), est l'invité de la «Story» de «L'essentiel Radio» toute la semaine.

Yves Elsen préside le Groupement luxembourgeois de l'aéronautique et de l'espace (GLAE).

Épisode 5 - La séquence du 28 janvier

Fondé en 2005, un an après l'adhésion du Luxembourg comme État membre de l'Agence spatiale européenne (ESA), le GLAE est composé d'entreprises privées luxembourgeoises et constitue un point de contact entre l'agence spatiale luxembourgeoise et l'industrie.