Selon Europol : Un Luxembourgeois dans l'équipe la plus recherchée

Alors que la France fera face à la Croatie pour la finale du Mondial de football, l'agence européenne de police criminelle a mis sur pied une équipe d'un genre différent.

À partir de jeudi, Europol dévoile sa propre «équipe» des 25 criminels les plus recherchés, dans un jeu en ligne qui n'est pas sans rappeler la très populaire collection des cartes de football. L'organisation policière basée à La Haye a lancé un site web affichant l'entièreté des cartes. Une fois «retournées», elles révèlent le nom et la photo du criminel, ainsi que des informations sur ses crimes présumés. Les fugitifs sont habillés avec des maillots bleus et jaunes, les couleurs d'Europol. Ils arborent également une tête de loup, le logo du réseau ENFAST (European Network of Fugitive Active Search Teams).