En huit épisodes : Un Luxembourgeois dans une série de la «BBC»

LUXEMBOURG - Un acteur luxembourgeois, Jean-François Wolff, participe actuellement à un tournage pour la «BBC».

«C’est très enthousiasmant. Quand j’ai vu le reste du casting, je me suis dit "C’est du lourd"! C’est un projet important pour la BBC». L’acteur luxembourgeois Jean-François Wolff tourne actuellement en Belgique la minisérie en huit épisodes, «The Missing», qui sera en premier lieu diffusée sur la BBC. Outre le Luxembourgeois, on y retrouve quelques acteurs comme Émilie Dequenne, Tcheky Karyo et les Britanniques James Nesbitt et Frances O’Connor, qui a tourné, notamment, avec John Woo et Steven Spielberg. La série tourne autour de la disparition d’un enfant. «Mon personnage est un personnage-clé. C’est un patron d’hôtel qui côtoie un peu tous les autres», précise Jean-François Wolff.