«Dilemme» sur W9 : Un Luxembourgeois sans complexes

Une émission de téléréalité sans nudité n'est pas vraiment de la téléréalité: Jean-Charles, le Luxembourgeois du programme, a lancé les hostilités sous la douche.

Pour faire parler d'une émission? Rien de plus simple: enfermez quatorze candidats prêts à tout pour faire parler d'eux et gagner un peu d'argent et faites les prendre une douche collective. C'est ce qui est arrivé dans l'émission «Dilemme» sur W9.