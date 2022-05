Expatriation : Un Luxembourgeois sur quatre est établi à l'étranger

Si la population résidente se singularise par son cosmopolitisme, avec plus de 175 nationalités différentes présentes sur le sol grand-ducal, le Luxembourgeois lui-même, à peine majoritaire (52,8 %) dans «son» pays, s'exporte facilement. Dans son dernier rapport sur la démographie, le Statec relève en effet pas moins de 108 386 ressortissants luxembourgeois établis à l'étranger au 1er janvier 2022, soit... 24,1 % de l'ensemble des Luxembourgeois (449 616 personnes).

Car, sur les 645 379 habitants du Luxembourg au 1er janvier 2022, seuls 341 230 disposent en effet de la nationalité luxembourgeoise. Le nombre de ces Luxembourgeois «expatriés» ne cesse de croître (95 904 en 2021; 81 526 en 2020). Ils vivent majoritairement dans les pays limitrophes (près de 74 000 en France, Belgique et Allemagne), mais aussi par-delà les océans, avec 14 105 Luxembourgeois habitant au Brésil, et 9 501 aux États-Unis. «Beaucoup ont la double nationalité et n'ont jamais vécu au Luxembourg», nuance François Peltier, chercheur au Statec.