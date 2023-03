Drame en France: Un lycéen décède en pleine épreuve du bac, les élèves interdits de se lever

Un processus lancé via «une saisine de l'inspection générale afin d’évaluer les modalités de prise en charge de cet élève avant l'arrivée des secours et la gestion de la situation de crise au sein de l'établissement», précise un communiqué de presse du ministère de l'Éducation. «Les résultats sont attendus d'ici un mois», ajoute-t-il.

«Ils nous ont interdit de bouger»

Selon un autre témoignage relayé par Actu.fr , un ami de la victime «a crié plusieurs fois qu’il fallait l’aider, qu’il avait un pacemaker. Mais ils nous ont interdit de bouger alors que des élèves voulaient se porter volontaires pour l’aider». «On nous a dit qu’il ne fallait pas se lever parce qu’on passait le bac. Alors qu’il était tout bleu, avec les yeux grands ouverts. On ne sentait plus son pouls», décrit l'élève. Des accusations réfutées par le rectorat de Lille, qui assure que les surveillants ont «fait ce qui était nécessaire», selon Le Parisien.

Il portait un pacemaker

La procureure de la République de Lille, Carole Etienne, a annoncé à l'AFP avoir «diligenté une enquête (...) en recherche des causes de la mort de l'étudiant décédé lors des épreuves du bac au lycée Gaston-Berger afin de circonscrire très exactement les causes et circonstances du décès».