Toulouse-Lyon : Un lycéen juif agressé dans un train

Deux jeunes ont été interpellés jeudi à Lyon après la violente agression mercredi soir dans un train Toulouse-Lyon d'un élève de l'école juive de Toulouse où quatre juifs avaient été tués par Mohamed Merah.

Les deux jeunes hommes, âgés d'environ 18 ans, ont été interpellés peu après 11h, dans un bureau de recrutement de l'armée à Lyon et placés en garde à vue, selon une source policière. Les identités des deux agresseurs, qui avaient été contrôlés dans le train, «étaient connues», selon le ministère, mais ils n'avaient pas pu être interpellés à leur descente du train. «Seule l'intervention d'un passager et des contrôleurs de la SNCF a pu mettre un terme aux violences», poursuit le ministère de l'Intérieur, qui juge que «ces actes d'une extrême violence sont inadmissibles».

Souffrant d'une interruption temporaire de travail de huit jours, le jeune homme de 17 ans a déposé plainte dans la nuit au commissariat de Lyon, où une enquête a été ouverte. Son avocat est Me Alain Jakubowicz, avocat lyonnais et président de la Licra.

Valls avait tenté de les rassurer

Ozar Hatorah est l'école dans laquelle Mohamed Merah avait tué le 19 mars trois enfants et un père de famille. Début juin, trois jeunes juifs portant la kippa avaient été agressés à Villeurbanne, dans la banlieue de Lyon. Ces jeunes hommes se rendaient à un office religieux dans une école juive lorsqu'ils avaient été agressés à coups de marteau et de barre de fer.

Les actes et menaces antisémites ont augmenté de 46%

Selon l'Intérieur, les actes et menaces antisémites ont augmenté de 46% de janvier à avril 2012 par rapport à l'an dernier. Mais après un pic en mars dans le contexte des tueries de militaires et d'enfants juifs ainsi que d'un père à Montauban et Toulouse, la tendance des autres mois est stable. Le Crif cite «90 actes recensés par le ministère de l'Intérieur dans les dix jours qui ont suivi» la tuerie de Toulouse et «148 actes entre le 19 mars et le 30 avril» relevés par le Service de protection de la communauté juive.