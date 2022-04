Télévision en France: Un maçon du Luxembourg en finale de «Pékin Express»

Nicolas est très apprécié par ses collègues qui ne manquent rien de l’aventure.

Maçon au Luxembourg, Nicolas est en finale de la 15e saison de «Pékin Express». Ce jeudi soir, il va tenter de remporter les 100 000 euros, promis aux vainqueurs en compagnie de son frère Lucas. Employé chez chez Wiesen-Piront, entreprise de construction qui emploie 170 personnes, Nicolas est très apprécié par ses collègues qui ne manquent rien de l’aventure. Nous les avons interviewés.

«Il nous a surpris et c’était assez chouette de le suivre à la TV, reconnaît Mathieu. Pour participer au tournage, il s’est absenté du travail de fin juillet à mi-septembre 2021. Au retour de Nicolas, on a essayé de le cuisiner pour en savoir plus, mais il n’a pas lâché le morceau. Entre collègues, j’ai fait le pari qu’il allait gagner. Son regard ne peut pas me mentir. Après trois émissions, comme ils terrassaient tout le monde, je me suis dit qu’ils allaient aller loin».

Nicolas Léonard (à droite) et son frère Lucas. Patrick Robert/M6

«Depuis le début des diffusions des émissions, il tient très bien sa langue, souligne Aymerik. Il ne nous dit rien. On a vraiment suivi toutes les étapes de sélection avec lui, car il avait même dû faire un entretien vidéo avec la production sur un chantier. Quand on a appris qu’il allait participer à Pékin-Express, on était vraiment super content, alors que je ne regardais même pas l’émission. Pendant les diffusions, entre collègues, on fait des captures d’écran de ses mimiques, car il a vraiment les mêmes réactions que sur les chantiers. Quand il est revenu de son aventure, il avait l’air plus calme et maintenant, son explosivité naturelle est vite revenue».

Et les collègues de Nicolas de confirmer : «A la TV, c’est le même que sur le chantier. Il est authentique, il est cash et franc et quand ça ne va pas, ça monte dans les tours. Il a un grand cœur et c’est vraiment un super collègue. Il est un peu bourrin, mais c’est ce qui fait tout son charme».

«Ce sera comme une finale de Coupe du monde» Mathieu, un collègue de Nicolas Léonard

Ce jeudi soir, avec un écran géant pour la diffusion de l’émission, la ville Malmédy (Belgique) a les mis les petits plats dans les grands pour faire la fête aux deux frères Léonard. «Ce sera comme une finale de Coupe du monde avec les Diables rouges, sourit Mathieu. On recommence seulement à pouvoir sortir et ça va être une belle soirée! Les gens vont se lâcher et je compte prendre congé le lendemain au cas où ils remportent Pékin-Express».

«On espère que ce sera une finale gagnée, croise les doigts Aymerik. On sera de la partie et on va peut-être devoir prendre congé vendredi. Je ne sais pas dire s’il a gagné. Il ne lâche vraiment rien et on n’a pas envie de l’embêter avec tout ça». Car depuis qu’il est revenu sur les chantiers du Grand-Duché, Nicolas fait comme si de rien n’était. «Quand on parle de Pékin-Express, il botte en touche, poursuit Mathieu. Il évite constamment le sujet. Il nous en parle brièvement et du coup, lors de chaque émission, on le taquine via Messenger. C’était très drôle de le voir parler anglais».