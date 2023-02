En France: Condamné à perpétuité en Italie et pizzaiolo à Saint-Etienne

En France : Condamné à perpétuité en Italie et pizzaiolo à Saint-Étienne

En 2014, le fugitif a fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen émis par le Parquet de Catanzaro (Calabre) après sa condamnation à perpétuité pour deux meurtres, commis en janvier 1991, et une tentative de meurtre, en juillet de la même année. Il faisait partie à l’époque du clan Perna-Pranno, qui était le plus important dans la ville de Cosenza, où il vivait.

«Il est considéré comme coresponsable de l’embuscade du 5 janvier 1991, qui a coûté la vie aux frères Stefano et Giuseppe B., qui voulaient une plus grande autonomie et davantage de considération dans le milieu des clans de Cosenza», expliquent les carabinieri. Les victimes avaient été tuées «à coups de barres de fer dans un entrepôt de poissons. Leurs cadavres ont disparu et n’ont jamais été retrouvés».