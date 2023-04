Commerce au Luxembourg: Un magasin Uniqlo va ouvrir dans la capitale

Uniqlo débarque au Luxembourg. Un premier magasin de la marque de «fast fashion» ouvrira ses portes dans la capitale luxembourgeoise à l'automne 2023, a annoncé l'enseigne japonaise, dans un communiqué transmis mardi. Située dans la Grand-Rue au numéro 22, la boutique aura une superficie totale d’environ 950 m² et sera répartie sur trois étages. Elle proposera la gamme complète d'articles de base Uniqlo pour hommes, femmes et enfants, a ajouté la marque.

«Nous sommes heureux de pouvoir nous engager pour nos clients au Luxembourg pour la première fois (…) Nous proposons des vêtements créés à partir de nos valeurs japonaises de simplicité, de qualité et de longévité, et conçus pour aider à améliorer la vie quotidienne des gens. Nous sommes impatients d'entrer en contact avec les résidents locaux, les frontaliers et les nombreux visiteurs de cette ville dynamique et cosmopolite», a déclaré Taku Morikawa, directeur général d'Uniqlo Europe.