«Un maillon de la chaîne de la sensibilisation face au cancer»

Cocottes vend des petits pains seins et reverse une partie des recettes à Europa Donna. Vincent Lescaut

Des initiatives sont menées pour sensibiliser la population au cancer du sein, dans le cadre d'Octobre Rose. En plus du Broschtkriibslaf et du Race for the Cure, les associations, commerces, hôpitaux sont impliqués pour cette cause.

Sandra del Cotto, instructeur chez ZChicas proposera samedi, de 15 à 16 h, un cours de zumba sur le parvis de l'abbaye de Neumünster. Le but est «d'amener un maximum de personnes à bouger, démontrer que tout le monde est concerné, pas seulement les femmes. Tout le monde s'habille en rose et on met une boîte à disposition pour ceux qui veulent faire un don à Europa Donna pour la recherche contre le cancer», explique-t-elle.

«Un don en toute gourmandise»

Plutôt que des dons, Cocottes a décidé de créer des «petits pains seins» et de reverser une partie des recettes à Europa Donna. «C'est une manière de faire un don en toute gourmandise. Cette brioche n'est pas plus chère que celle que nous vendons d'habitude. On en vend plus que la brioche sucrée traditionnelle, c'est plus fun, on touche davantage de femmes. Nous sommes un maillon dans la chaîne de sensibilisation», explique Stéphanie Schleich, responsable marketing.

Les membres de l'ASBL Mamie et Moi ont confectionné des seins en tricot qui sont vendus par Europa Donna. Le ministère de la Santé distribuera lors d'événements de sensibilisation, des chocolats en forme de seins fabriqués par la Chocolate House of Luxembourg. Les quatre hôpitaux organisent également des journées d'information.

ZChicas se mobilise depuis plusieurs années pour Octobre Rose. ZChicas