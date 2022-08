Enchères : Un maillot de Michael Jordan proposé pour 3 à 5 millions de dollars

Getty Images via AFP

La vente aura lieu à New York, du 6 au 14 septembren et le fameux maillot rouge flanqué du numéro 23 des Chicago Bulls porté par Jordan sera présenté au public à Monterey, en Californie, du 17 au 20 août, puis à New York durant les enchères de septembre, selon un communiqué de Sotheby's.