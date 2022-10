Mondial : Un maillot mythique de Maradona exposé au Qatar

Le maillot, acheté le 4 mai par un acquéreur anonyme pour une somme record lors d'une vente aux enchères organisée par Sotheby's, a été prêté au Musée du sport du Qatar, où il sera exposé à partir de dimanche et jusqu'au 1er avril. Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, dirigeante des musées du Qatar et figure de la famille régnante, s'est dit «heureuse» d'avoir obtenu ce prêt dans le cadre d'une exposition dédiée à l'histoire du football et de la Coupe du monde.

Les deux buts de la victoire

Lors de ce quart de finale entré dans la légende du football contre l'Angleterre au stade Azteca de Mexico, Maradona, décédé en novembre 2020 à 60 ans, avait marqué les deux buts de la victoire (2-1). L'Argentin, portant le N.10, avait poussé le ballon de la main face au gardien anglais Peter Shilton, affirmant plus tard que ce premier but provenait «un peu de la tête de Maradona, un peu de la main de Dieu».

Quatre minutes plus tard, il trompait cinq joueurs anglais et Shilton pour marquer le «but du siècle», selon un sondage de la Fifa en 2002. L'Argentine avait ensuite remporté la Coupe du monde. Après leur échange, Hodge a prêté le maillot à un musée de Manchester pendant 20 ans avant de le mettre aux enchères, où il a été adjugé pour plus du double de l'évaluation de Sotheby's. L'acheteur anonyme l'a emporté devant six autres enchérisseurs, dont la Fédération argentine de football.