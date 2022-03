Un maire français se suicide en prison

Le maire UMP de Saint-Cyprien, dans les Pyrénées-Orientales, Jacques Bouille, était incarcéré depuis fin 2008 pour «prise illégale d'intérêts et corruption».

Maire depuis 1989 de la cité balnéaire de Saint-Cyprien, conseiller général et ancien secrétaire départemental de l'UMP, M. Bouille, qui était médecin, avait été mis en examen et incarcéré en décembre 2008 pour "blanchiment, corruption par personne exerçant un mandat électoral, trafic d'influence, prise illégale d'intérêts, détournement de biens publics, entrave à la manifestation de la vérité, subornation de témoins, faux et usage de faux".