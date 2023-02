Aya Nakamura : Un maître-chanteur menace de diffuser ses vidéos intimes

Une enquête pour vol et chantage a été ouverte après une plainte de la star franco-malienne Aya Nakamura fin janvier.

Une enquête pour vol et chantage a été ouverte après une plainte de la star franco-malienne Aya Nakamura fin janvier, a indiqué samedi le parquet de Meaux. Selon le Journal du Dimanche, l'artiste a déclaré être victime d'un maître-chanteur anonyme menaçant de diffuser des vidéos intimes.

250 000 euros

Elle a ajouté qu'un inconnu l'avait contactée fin janvier, et à plusieurs reprises, affirmant être en possession de ces images. Le maître-chanteur a réclamé 250 000 euros en échange de la non-diffusion en ligne de ce contenu, selon les informations du JDD. L'enquête a été ouverte pour vol et chantage a confirmé le parquet de Meaux. Les investigations ont été confiées à la police judiciaire de Meaux, a précisé cette source.

Chacun avait écopé de trois jours d'ITT (incapacité temporaire de travail) pour des contusions et douleurs à l'issue d'une nuit houleuse, du 6 au 7 août 2022 à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis). Des peines d'amende, de 5.000 euros pour elle et 2.000 euros pour lui, ont été requises. La décision sera rendue le 23 février. Parallèlement à ces péripéties judiciaires, l'artiste franco-malienne à l'écho planétaire avec ses tubes, dont «Djadja» et «Pookie», a sorti le 27 janvier son quatrième album, "DNK". Ses trois concerts à Paris en mai ont affiché complet en quelques heures.