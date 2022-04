Asie : Un Malaisien handicapé mental exécuté à Singapour

Un Malaisien handicapé mental a été exécuté mercredi à Singapour, a déclaré sa sœur, après une longue bataille juridique et malgré une tempête de critiques internationales.

Nagaenthran K. Dharmalingam avait été arrêté en 2009 pour le trafic d’une petite quantité d’héroïne dans la cité-État de Singapour, dont la législation sur les drogues est parmi les plus strictes au monde, et condamné à mort l’année suivante. La décision de le pendre avait entraîné de nombreuses critiques en raison des inquiétudes suscitées par sa déficience intellectuelle. Les Nations unies, l’Union européenne et le milliardaire britannique Richard Branson ont notamment condamné cette décision.