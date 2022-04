Lifestyle : Un mannequin androgyne se pavane en Arabie saoudite

Avec ses extensions de cheveux roses et son pantalon imprimé léopard, le mannequin Ziad al-Mesfer braque inévitablement les regards sur lui dans une rue de Ryad.

Des passants brandissent leurs téléphones portables au passage de Ziad al-Mesfer, cheveux roses et pantalon léopard, pour le prendre en photo juste après que le jeune homme de 25 ans, accompagné de son styliste et de son photographe, descend d’une Mercedes Benz blanche dans un quartier huppé de la ville. Un homme sort de sa voiture en l’accusant d’être «gay», un crime passible de la peine de mort en Arabie saoudite.

Depuis l’ascension du jeune prince héritier Mohammed ben Salmane, dirigeant de facto du royaume depuis 2017, l’Arabie saoudite connaît une relative ouverture sociale avec des femmes autorisées à conduire ou encore des divertissements qui se multiplient devant un public mixte. Mais le conservatisme social et les restrictions politiques restent très importants dans le pays qui abrite les lieux les plus saints de l’islam.

«Toutes le regardent»

Né à Ryad, aîné d’une fratrie de six enfants, Ziad al-Mesfer a commencé à développer son sens du style dès son plus jeune âge. «Je disais à ma mère, mes tantes et mes proches comment s’habiller. J’adorais ça», se souvient-il. «Ma mère me demandait mon avis sur ces choses là, donc je me suis davantage intéressé à la mode féminine».