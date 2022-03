«Un manuel de survie en Sarkozie»

Dessinateur de presse, Charb est rédacteur en chef adjoint de «Charlie Hebdo». Son dictionnaire bilingue franco-sarko est immanquable.

Évidemment! Il n'est pas neutre politiquement. On s'habitue au discours de Sarko, il se banalise. On ne voit plus ce qu'il peut avoir de choquant car on le trouve normal à force de l'entendre tous les jours.