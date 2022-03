Nouvelle tendance : Un maquillage subtil inspiré par «Bridgerton»

Pour réaliser ce look, on utilise une seule nuance de fard rose sur les paupières, les joues et la bouche. Mode d’emploi.

Regé-Jean Page et Phoebe Dynevor campent les personnages principaux de la saison 1 de «La chronique des Bridgerton». Netflix

«La chronique des Bridgerton» n’en finit pas d’inspirer les fashionistas. Après l’attrait suscité par la robe Empire, portée par les personnages de la série Netflix, voici le make-up. Ce look s’appelle l’eye blush. Il consiste à n’utiliser qu’une nuance de fard rose sur les paupières, les joues et la bouche. On obtient ainsi un maquillage subtil et élégant, qui évoque les canons esthétiques de la Régence anglaise (début du XIXe siècle) dont témoigne encore la peinture de cette époque.

Ce look est actuellement vanté sur les réseaux sociaux par Pat McGrath, star de make-up artists et make-up artist des stars. La marque de l’Américaine a sorti, fin décembre, une collection exclusive en collaboration avec la production de «La chronique des Bridgerton». Elle comprend notamment une palette dont elle utilise une nuance pour réaliser un eye blush (démonstration ci-dessous). Dans ce tuto, elle accentue l’effet avec un enlumineur argenté.

Effet bonne mine + liftant

On applique le blush sur la pommette en remontant jusqu’aux yeux. Attention, il faut avoir la main légère. Et en plus de l’effet bonne mine, on obtient un effet liftant. La technique fonctionne aussi avec un blush crème.