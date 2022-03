Solidarité : Un marathon artistique pour aider les Haïtiens

Artistes et spectateurs ont

soutenu en masse Luxembourg Artists for Haiti, ce week-end, à Luxexpo.

«Je veux soutenir les gens d’Haïti», explique Luke Skywalker. Il a mixé bénévolement, samedi soir, à Luxexpo. Et le DJ n’était pas le seul à aider les victimes du séisme survenu le 12 janvier dernier. Une pléiade d'artistes, peintres, musiciens et magiciens luxembourgeois ont soutenu ce week-end l’action Luxembourg Artists for Haiti, organisée par la chanteuse Tascha, l’interprète Steven Pitman et le magicien David Goldrake.

L’idée du trio? Créer un événement caritatif avec plein d’artistes du Grand-Duché et reverser les bénéfices à Caritas Luxembourg qui travaille sur l’île dévastée.

Après une soirée DJ samedi, un marathon de spectacles attendait les visiteurs, dimanche, pendant tout l’après-midi et la soirée. La danseuse du ventre Jennifer Santiago était de la partie, tout comme John Rech avec les Dream Catcher ou encore le groupe Soulcookies, pour ne citer qu'eux.

Sans oublier les trois organisateurs, eux aussi présents avec leurs propres shows, et des peintres qui exposaient leurs œuvres d’art.

Un succès pour les artistes et les spectateurs qui ont eu l'occasion de découvrir de nouveaux talents. Satisfaction aussi pour Tascha, malgré tout un peu déçue que la grande salle ne soit pas remplie: «Ça aurait été sympa si plus de monde était venu», note-t-elle. «Mais je pense que pour notre petit pays, nous avons réussi quelque chose de grand et je suis sûre que ça se verra aussi financièrement».