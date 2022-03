Etats-Unis – Un marchand d'art condamné à la prison pour avoir escroqué des stars

États-Unis : Un marchand d'art condamné à la prison pour avoir escroqué des stars

Un marchand d'art new-yorkais a été condamné mardi à une peine de prison pouvant aller jusqu'à 18 ans pour avoir escroqué de riches investisseurs, dont des célébrités.

Grâce à l'argent récolté via ses larcins, Salander avait notamment pu faire l'acquisition d'une résidence luxueuse et d'un jet privé. En plus d'être condamné à 6 à 18 ans de prison, selon sa conduite derrière les barreaux, le marchand d'art et sa galerie devront dédommager les 30 victimes à hauteur de 120 millions de dollars, précise le texte.